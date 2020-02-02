"Голос країни-10": Где и когда смотреть третий выпуск онлайн
В воскресенье, 2 февраля, на телеканале 1+1 покажут продолжение этапа слепых прослушиваний юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.
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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей:Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.
По итогам двух выпусков вокального проекта к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков.
- Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли.
Смотрите, чем удивит третий выпуск “Голосу країни-10“:
Как прошел второй выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.
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