Узнайте, чем удивит третий выпуск юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".

"Голос країни-10": Где и когда смотреть третий выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 2 февраля, на телеканале 1+1 покажут продолжение этапа слепых прослушиваний юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.

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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей:Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

По итогам двух выпусков вокального проекта к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли.

Смотрите, чем удивит третий выпуск “Голосу країни-10“:

Как прошел второй выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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