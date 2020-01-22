Курникова и Иглесиас станут в третий раз родителями уже через месяц - СМИ
Российская теннисистка, модель и возлюбленная испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, Анна Курникова во второй раз беременна. Звездная пара, которая уже воспитывает 2-летних близнецов Николаса и Люси, ожидает на появление третьего ребенка.
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О том, что влюбленные снова станут родителями сообщает испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на источники из окружения Курниковой и Иглесиаса. Инсайдер рассказал, что 38-летняя Анна родит 44-летнему Энрике ребенка уже в марте 2020 года.
Отметим, что слухи о беременности спортсменки появились еще в конце прошлого года, когда в Сети появились снимки с прогулки Курниковой. На фото Анна питалась скрыть округлившийся живот.
Напомним, ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.
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