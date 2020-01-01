Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии

Розалия презентовала видео на песню Juro Que, которое сняла украинка Таню Муиньо.

Популярный украинский клипмейкер Таню Муиньо, известная своим сотрудничеством с MONATIK, “Время и Стекло“, NK, Скриптонитом, IOWA и Кэтти Перри, продолжает покорять мировой шоу-бизнес.

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На этот раз режиссер сняла клип для испанской исполнительницы Розалии. Премьера видео на композицию Juro Que состоялась на официальном ютуб-канале артистки. По задумке Муиньо, в ролике Розалия навещает заключенного бойфренда в тюрьме. Роль парня звезды сыграл звезда сериала “Элита“ Омар Аюсо.

“Не могу поверить, что это происходит! Музыка - это все для меня, и когда вы сотрудничаете с одним из ваших любимых артистов, это невероятно. Мечты сбываются! Спасибо @ rosalia.vt и @daikyri за эту возможность - люблю работать с вами - вы великолепны. Спасибо всей команде!“, - поделилась эмоциями Таню в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских выпустила зажигательный латиноамериканский трек “Miami“.

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