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Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии

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Розалия презентовала видео на песню Juro Que, которое сняла украинка Таню Муиньо.
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии
Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для испанской певицы Розалии
instagram.com/tanumuino

Популярный украинский клипмейкер Таню Муиньо, известная своим сотрудничеством с MONATIK, “Время и Стекло“, NK, Скриптонитом, IOWA и Кэтти Перри, продолжает покорять мировой шоу-бизнес.

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На этот раз режиссер сняла клип для испанской исполнительницы Розалии. Премьера видео на композицию Juro Que состоялась на официальном ютуб-канале артистки. По задумке Муиньо, в ролике Розалия навещает заключенного бойфренда в тюрьме. Роль парня звезды сыграл звезда сериала “Элита“ Омар Аюсо.

“Не могу поверить, что это происходит! Музыка - это все для меня, и когда вы сотрудничаете с одним из ваших любимых артистов, это невероятно. Мечты сбываются! Спасибо @ rosalia.vt и @daikyri за эту возможность - люблю работать с вами - вы великолепны. Спасибо всей команде!“, - поделилась эмоциями Таню в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских выпустила зажигательный латиноамериканский трек “Miami“.

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Теги: Таня Муиньо, Розалия
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Источник: Ivоna bigmir)net

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