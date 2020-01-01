Заместитель директора Школы леди Ирина Зайцева рассказала о том, как ей далось общение с "пацанками".

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Быть завучем в обычной школе – дело непростое. Быть завучем в Школе леди проекта “Від пацанки до панянки“ на Новом канале – задача гораздо более сложная. Почти четыре месяца Татьяна Мокриди, Катерина Виноградова и Ирина Зайцева учили, воспитывали, жалели, поддерживали и вкладывали свои знания и любовь в “пацанок“.

– 15 недель, 100 съемочных дней, шокирующие истории учениц Школы леди. Уже совсем скоро вы сами сможете все увидеть в эфире, но вот чем хочется поделиться, – говорит Ирина Зайцева. – Если честно, я боялась. Нелегко это признать, но так все и было. Мне приходилось работать с разными людьми, с тяжелыми историями и кризисами. Но всех моих клиентов объединяло одно – они были заинтересованы в том, чтобы их жизнь стала другой. Когда взрослый и осознанный человек мотивирован изменить собственный мир и мир вокруг себя, я помогаю это сделать быстрее и легче. И это самое “вкусное“ для меня – видеть ежедневные счастливые перемены. Но приступать к работе с потерянными и агрессивными девочками, которых и девочками-то сложно назвать, было точно непредсказуемо. А справлюсь ли я, а смогу ли найти правильные слова и подобрать ключик к сердцу. Как они поведут себя, какой будет их реакция, как привить им правильные ценности, если они никому не верят и привыкли быть “сами за себя“?

Завуч Школы леди в "Від пацанки до панянки": "Если честно, я боялась" пресс-служба

– Вместе с нашими ученицами я плакала и смеялась, иногда чувствовала тревогу и даже беспомощность, – говорит завуч Школы леди. – Но не только победительница получила главный приз. Я тоже. Это счастье – видеть улыбки девушек, их искренность, открытия и победы. Счастье получать крепкие объятия и слышать слова благодарности.

Ирина Зайцева признается – для нее работа с “пацанками“ на Новом канале стала серьезным экспериментом. Но она рискнула и не пожалела об этом.

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