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Дружит ли Леся Никитюк с участницами шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

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Участницы шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале – это настоящая армия единомышленниц, которую возглавляет Леся Никитюк. Девушки болеют, поддерживают друг друга. Ведь еще раз хотят доказать, что умнее мужчин

Если вы думаете, что блондинки такие дружные только на камеру, то очень ошибаетесь. За кадром они тоже живут интересами друг друга и встречаются.

– После слов: “Стоп! Снято!“ совместная жизнь участниц продолжается, – рассказывает креативный редактор Ольга Чеснокова. – Рада, что за три сезона у девушек образовалось классное комьюнити вне проекта. Знаю, что они часто встречаются, чтобы попить кофе.

Дружит ли Леся Никитюк с участницами шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

– Встречаемся часто, но небольшими компаниями, – рассказывает участница шоу Елена Борисенко. – Мы ходим на концерты любимых исполнителей, в рестораны и даже друг к другу домой.

Более того, Леся тоже приобщается к таким “девичникам“. Несмотря на свой плотный график, ведущая находит время, чтобы поговорить с девушками.

Дружит ли Леся Никитюк с участницами шоу "Кто против блондинок?" пресс-служба

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Блондинка признается, что проект уже сам по себе – испытание для каждой. Но благодаря ему девушки раскрывают свою истинную суть.

– В шоу «Кто против блондинок?» мы находим настоящих подруг, – говорит Елена, – с которыми можем быть честными и искренними. Это наша блондинистая семья, которую за кулисами все называют целой Вселенной.

Включайте шоу “Кто против блондинок?“ 4 февраля в 19:00 на Новом канале, чтобы не пропустить интересные моменты третьего сезона.

Ранее мы писали, что у Леси Никитюк появился двойник.

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