СМИ: Меган Маркл готовится к резонансному интервью

Герцогиня Сассекская может пролить свет на отношения в семье британских монархов.

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Близкое окружение герцогов Сассекских заверило, что Меган Маркл готова к публичному разговору с американской телеведущей Эллен Дедженерес. Якобы жена принца Гарри может дать большое интервью и рассказать о всех подробностях жизни в королевской семье.

Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами,– сообщают инсайдеры.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Эллен Дедженерес познакомились случайно несколько лет назад в приюте для собак в Лос-Анджелесе, когда Эллен уговорила Меган взять первого пса Богарта. С тех пор женщин связывает настоящая дружба.

Ранее принц Гарри прокомментировал отказ от титула.

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