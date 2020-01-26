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СМИ: Меган Маркл готовится к резонансному интервью

Комментариев: 2
Герцогиня Сассекская может пролить свет на отношения в семье британских монархов.
Меган Маркл
Меган Маркл
ivona.bigmir)net

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Близкое окружение герцогов Сассекских заверило, что Меган Маркл готова к публичному разговору с американской телеведущей Эллен Дедженерес. Якобы жена принца Гарри может дать большое интервью и рассказать о всех подробностях жизни в королевской семье.

Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами,– сообщают инсайдеры.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Эллен Дедженерес познакомились случайно несколько лет назад в приюте для собак в Лос-Анджелесе, когда Эллен уговорила Меган взять первого пса Богарта. С тех пор женщин связывает настоящая дружба.

Ранее принц Гарри прокомментировал отказ от титула.

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Теги: Меган Маркл, Эллен Дедженерес, герцогиня Сассекская
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Комментариев (2)
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Groz127    26.01.2020, 14:15
Оценка:  +1
Groz127
Эта корыстная штучка, оказалась похлеще Дианы. Думала что станет принцессой, как бы ей не оказаться у разбитого корыта. Тряпку Гарри - жалко.
Вурдалак    26.01.2020, 13:52
Оценка:  0
Вурдалак
Это африканское чмо пришло,чтобы уничтожить Британскую монархию...При том,что народ любит свою Королеву.
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