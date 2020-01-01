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Анджелина Джоли создаст телепередачу для детей

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Актриса выступит в качестве исполнительного продюсера.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
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Американская актриса Анджелина Джоли намерена создать шоу для детей. Голливудская звезда выступит в качестве исполнительного продюсера еженедельной программы “Мой мир“.

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Джоли, которая уже много лет занимается благотворительностью, рассказала о создании программы для подростков изданию Variety.

Как мать я очень рада принять участие в создании программы, направленной на то, чтобы рассказать детям о жизни их сверстников в разных уголках земного шара и помочь им объединиться, - не скрывает радости Анджелина.

В программе “Мой мир“ будут освещаться крайне актуальные вопросы в современном мире. Шоу планируют транслировать на канале World News.

Ранее мы писали, что отец Анджелины Джоли похвалил своего бывшего зятя.

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, передача
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