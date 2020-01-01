Дженнифер Энистон напугала своих фанатов: курьезное видео

Актриса стала гостьей шоу Эллен Дедженерес.

Известная актриса Дженнифер Энистон, которую подозревают в романе с Брэдом Питтом, стала гостьей шоу Эллен Дедженерес. В рамках программы две знаменитости устроили розыгрыш для поклонников сериала “Друзья“, в котором снималась Энистон.

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Так, Дженнифер Энистон пряталась за диваном, который стоял в знаменитой кофейне, и неожиданно выскакивала оттуда, пугая фанатов. Отметим, что декорации на студии Warner Bros., где снимали ситком, стали музеем.

Отрывок с пранком актрисы был опубликован на официальном TouTube канале шоу Эллен Дедженерес.

Накануне Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии “Друзей“.

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