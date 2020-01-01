Никита Добрынин и Даша Квиткова обратились к участнику нового сезона "Холостяка"
Герой прошлого сезона романтического реалити “Холостяк“ Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова, которые собираются пожениться, записали видеообращение для нового “холостяка“.
Читай также: Даша Квиткова раскрыла детали предстоящей свадьбы с Никитой Добрыниным
Пара подчеркнула, что на данном проекте им удалось найти свою любовь. Кроме того, экс-холостяк вместе со своей невестой обратились к новому герою проекта, пожелав ему удачи в поиске своей любви.
Нам говорили, что найти любовь на проекте невозможно, но посмотрите на нас. Что бы там не говорили, важно другое – мы нашли друг друга, мы любим друг друга. И мы надеемся, что новому Холостяку Максу тоже повезет встретить свою любовь на проекте, - сказали Никита и Даша.
Добрынин добавил еще один забавный совет для участника “Холостяк 10“: “Макс, пожалуйста, не целуйся со всеми подряд на проекте. Тебе будут писать очень много комментариев в соцсетях. Держи себя в руках, потому что потом ты все это будешь сам пересматривать в эфире“.
Напомним, что ранее стали известны дата выхода и имя главного героя юбилейного сезона шоу “Холостяк“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил