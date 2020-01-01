Настя Каменских выпустила зажигательный латиноамериканский трек "Miami"
Украинская исполнительница Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым латиноамериканским хитом. Артистка записала совместный трек со всемирно известным исполнителем реггетона из Кубы Джейкобом Форевер (Jacob Forever) и доминиканским артистом Джесси Франко (Jessy Frank).
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Премьера песни, которая получила название “Miami“, состоялась в пятницу, 24 января. Анимационный клип на композицию был опубликован на ютуб-канале Secret Hit Music.
“Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами“, – прокомментировала NK.
Ранее Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике.
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