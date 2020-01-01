Настя Каменских выпустила зажигательный латиноамериканский трек "Miami"

Украинская певица NK совместно с Jacob Forever и Jessy Frank записала композицию "Miami".

Украинская исполнительница Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым латиноамериканским хитом. Артистка записала совместный трек со всемирно известным исполнителем реггетона из Кубы Джейкобом Форевер (Jacob Forever) и доминиканским артистом Джесси Франко (Jessy Frank).

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Премьера песни, которая получила название “Miami“, состоялась в пятницу, 24 января. Анимационный клип на композицию был опубликован на ютуб-канале Secret Hit Music.

“Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами“, – прокомментировала NK.

Ранее Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в мокром купальнике.

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