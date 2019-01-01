К юбилею Тины Кароль: М1 покажет эксклюзивный документальный проект

25 января в эфире канала М1 выйдет документальный проект “Тіна Кароль. Иди на жизнь”.

15 лет на сцене. Народная артистка Украины. Семикратная обладательница премии “M1 Music Awards” и ее двукратный музыкальный продюсер. Она выпустила десятки суперхитов, снискала любовь миллионов поклонников. Сила ее голоса давно пересекла границы Украины, а узнаваемый стиль вдохновляет женщин и очаровывает мужчин!

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25 января, специально ко дню рождения известной украинской певицы Тины Кароль, главный музыкальный телеканал страны М1 сделает особенный подарок всем ее поклонникам. В вечернем эфире в 20:15 канал покажет эксклюзивный документальный проект “Тіна Кароль. Иди на жизнь” о жизненном и творческом путях Дивы. Зрители увидят архивные материалы телеканала М1 из интервью исполнительницы и ее хитовые видеоработы: “Ноченька”, “Полюс притяжения”, “Жизнь продолжается”, “Сила высоты” и другие. Тина поделится историями о своем дебютном большом выступлении, международных вокальных конкурсах, первых клипах и личном.

пресс-служба

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о ее романе с Баланом.

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