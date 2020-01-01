Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о ее романе с Баланом
Украинская певица, ведущая “Танцев со звездами“, тренер шоу “Голос країни“ и новая судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль приняла участие в программе журналиста Славы Демина “Слава+“, что выходит на ютуб-канале Люкс ФМ.
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В разговоре с Деминым артистка сделала откровенное признание. Она рассказала, как ее 11-летний сын отреагировал на слухи о романе с молдавским исполнителем и коллегой по шоу “Голос країни“ Даном Баланом.
Певица отметила, что мальчик не готов к появлению в семье нового отчима. Кроме того, Вениамину не понравилось, что все обсуждают отношения звездной мамы с Баланом. Он даже попросил Тину прекратить поддерживать эти слухи.
“Когда Веня был на “Рождественской истории“ сказал, что ему не пронравились шутки: “Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?“, - процитировала слова сына Кароль.
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Сама же певица заявила, что не не поддерживает подобных разговоров, однако отметила, что между ней и Баланом случилась химия, но только на сцене.
“Случился дуэт, случилась музыка, произошло чудо...“ – сказала Кароль.
Ранее сообщалось, что подопечную Дана Балана внесли в базу “Миротворца“.
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