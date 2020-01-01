11-летний сын Тины Кароль Вениамин высказался о романе его мамы с Даном Баланом.

Тина Кароль рассказала, как сын отреагировал на слухи о ее романе с Баланом instagram.com/tina_karol

Украинская певица, ведущая “Танцев со звездами“, тренер шоу “Голос країни“ и новая судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Тина Кароль приняла участие в программе журналиста Славы Демина “Слава+“, что выходит на ютуб-канале Люкс ФМ.

Читай также: “Голос країни-10“: Когда и где смотреть второй выпуск онлайн

В разговоре с Деминым артистка сделала откровенное признание. Она рассказала, как ее 11-летний сын отреагировал на слухи о романе с молдавским исполнителем и коллегой по шоу “Голос країни“ Даном Баланом.

Певица отметила, что мальчик не готов к появлению в семье нового отчима. Кроме того, Вениамину не понравилось, что все обсуждают отношения звездной мамы с Баланом. Он даже попросил Тину прекратить поддерживать эти слухи.

“Когда Веня был на “Рождественской истории“ сказал, что ему не пронравились шутки: “Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?“, - процитировала слова сына Кароль.

Читай также: “Вот так выглядит сексуальность“: Тина Кароль показала пикантное фото

Сама же певица заявила, что не не поддерживает подобных разговоров, однако отметила, что между ней и Баланом случилась химия, но только на сцене.

“Случился дуэт, случилась музыка, произошло чудо...“ – сказала Кароль.

Ранее сообщалось, что подопечную Дана Балана внесли в базу “Миротворца“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.