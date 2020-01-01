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"Грэмми 2020": Украинская пианистка попала в две номинации

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Надежда Шпаченко может стать обладательницей двух наград премии "Грэмми 2020".
"Грэмми 2020": Украинская пианистка попала в две номинации
"Грэмми 2020": Украинская пианистка попала в две номинации
facebook.com/NShpachenko

Украинская пианистка Надежда Шпаченко попала в список претендентов на престижную музыкальную премию “Грэмми 2020“. Об этом сообщается на Facebook-аккаунте “Радио Исландия“.

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В публикации отмечается, что Шпаченко стала номининткою сразу в двух категориях - “лучший сборник“ и “Продюсер года в классической музыке“ за альбом “The Poetry Of Places“.

Известно, что украинская пианистка сейчас преподает в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. 

Напомним, ранее премия YUNA объявила 20 знаковых песен украинской музыки за 20 лет.

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Теги: Грэмми 2020, Надежда Шпаченко
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Источник: Ivоna bigmir)net
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