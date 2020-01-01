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Запретная любовь и сексуальная соблазнительница: Новый клип режиссера Елены Винярской

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Елена Винярская сняла клип для певицы Анны Розумовской на композицию "Птах".
Запретная любовь и сексуальная соблазнительница: Новый клип режиссера Елены Винярской
Запретная любовь и сексуальная соблазнительница: Новый клип режиссера Елены Винярской
пресс-служба

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Певица Анна Розумовская представила видео на песню “Птах”. Его режиссер — известная своей эпатажностью украинская клипмейкер Елена Винярская.

“Давно мечтала поработать с Еленой! С ней мне было интересно пойти на любую авантюру!“ - говорит Розумовская.

“Это наша первая совместная работа с Аней, и я в восторге от ее женской энергетики и сексуальности! Мне очень хотелось снять клип с такой историей. Искусительная героиня соблазняет гей-пару и разбивает ее. В конце концов, я нашла идеальную искусительницу!“, - комментирует Винярская.

Премьеру видеоработы Анны Розумовской на песню “Птах” можно будет увидеть в программе “ДК Прем’єр” 23 января в 19:50 только на М1.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак записала песню с братом певицы TAYANNA.

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Теги: Елена Винярская, Анна Розумовская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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