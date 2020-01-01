Вячеслав Узелков рассказал о детском прозвище и воспитания детей

Интервью боксера и тренера шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Узелкова для шоу "Без краватки".

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Известный украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков воспитывает двоих детей. В интервью Иванне Онуфрийчук в шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о своих методах воспитания, а также вспомнил о том, как прошло его детство.

- Ты был дисциплинированным мальчиком в детстве?

Здесь надо сказать, прежде всего, почему я пошел на бокс. В детстве у меня было прозвище - Кабан. Тогда я был маленький и толстенький, меня это обижало. Мне всегда хотелось набить морду тем, кто меня обижает. Именно поэтому в основном я пошел на бокс - чтобы уметь дать отпор противникам. В детстве я был неплохой малыш, я был - очень плохой. Меня так и спасал спорт, что я там истощался, а когда возвращался домой, то уже не хотел ничего делать, кроме как спать. Родители даже наказывали меня так: говорили, что если я буду плохо учиться, то не пойду в зал. Поэтому до 9-го класса я был отличником. При этом у меня было ужасное поведение - я не хотел ничего делать, кроме как заниматься спортом.

пресс-служба

- Как часто ты встречаешься с детьми?

Сейчас мне только на выходные их отдают (Вячеслав Узелков разведен со своей женой Мариной Боржемской, но бывшие супруги сохраняет теплые отношения, - ред.). Они мои друзья. У нас даже есть договоренность, что если я с ними гуляю, то не фоткаюсь и не даю автографы. Если я с ними, то только с ними.

- Ты строгий отец?

Я справедлив. Так, ежели мой ребенок должен посмотреть телевизор 2:00, то будет смотреть только 2:00 - и мне все равно. Или должен спать в десять - будет спать в десять.

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