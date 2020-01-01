"Оскар 2020": Кто будет вручат статуэтки

Стали известны первые имена презентеров церемонии награждения премии "Оскар 2020".

Совсем скоро, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония вручения кинопремии “Оскар 2020“. В театре Долби Американская академия кинематографических искусств и наук объявит имена победителей в 24 номинациях.

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А на днях стала известная первая часть презентеров предстоящей церемонии. Так, в среду, 21 января, на официальном сайте “Оскара“ появился список звезд, которые в этом году будут вручат статуэтки. Ними станут обладатели наград прошлогодней церемонии Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

“Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии “Оскар“ в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих сверстников, и мы рады приветствовать эти четыре великих таланта“, - прокомментировали продюсеры “Оскара 2020“ Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен.

Ранее стало известно, что церемония награждения “Оскара 2020“ снова пройдет без ведущего.

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