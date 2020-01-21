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Дэниел Рэдклифф впервые откровенно рассказал об отношениях с Эрин Дарк

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Звезда "Гарри Поттера" рассказал о возлюбленной, с которой встречается 7 лет.
Дэниел Рэдклифф впервые откровенно рассказал об отношениях с Эрин Дарк
Дэниел Рэдклифф впервые откровенно рассказал об отношениях с Эрин Дарк
Getty Images

Всемирно известный британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф поделился подробностями личной жизни. Артист заявил, что очень счастлив, что уже 7 лет состоит в отношениях с актрисой Эрин Дарк. Об этом пишет Metro.

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Рэдклифф рассказал, что познакомился с возлюбленной на съемках фильма “Убей свою дорогу“. По словах актера, с первой встречи и до сих пор он и Эрин не расставались. 30-летний Дэниел признался, что только с Дарк может быть самим собой.

“Я вырос с мыслью, что занимаюсь скучными вещами, являюсь занудным ботаном. Думал, что не смогу быть таким с девушкой. Однако сейчас счастлив, что у меня все наоборот. Я могу быть собой и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика!“,– поделился актер.

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Также Рэдклифф рассказал, что, несмотря на съемки в разных странах, он всегда на связи с Эрин. Влюбленные общаются по Skype.

“Мы постоянно в Skype. В пар актеров всегда есть этот момент – между ними расстояние. Сейчас у нас самый долгий период разлуки в сравнении с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть Skype и FaceTime“, – признался звезда “Гарри Поттера“. 

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк
Getty Images

Ранее сообщалось, что Дэниела Рэдклиффа в Нью-Йорке приняли за бездомного.

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Теги: Дэниел Рэдклифф, Эрин Дарк, Гарри Поттер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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