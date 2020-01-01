Тайная свадьба Памелы Андерсон: Как отреагировал старший сын актрисы

Брэндон Томас Ли подтвердил новость о свадьбе его матери Памелы Андерсона и продюсера Джона Питерса.

Известная американская актриса,модель, секс-символ 90-х Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. 20 января на закрытой церемонии в Малибу 52-летняя знаменитость стала женой продюсера фильма “Звезда родилась“, 74-летнего Джона Питерса.

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Новость о свадьбе Андерсон подтвердил ее старший сын от брака с музыкантом Томми Ли - Брэндон Томас Ли. В комментарии изданию Fox News 23-летний Ли признался, что очень рад за маму и нового отчима и заявил, что во всем будет поддерживать эту пару.

“Я невероятно рад за мою маму и Джона.Они знают друг друга более 35 лет, и я желаю им удачи в следующей главе их совместной жизни. Я буду поддерживать счастливую пару, как только смогу, и я рад познакомиться с семьей Джона еще лучше“, - поделился Брэндон Томас.

Ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.

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