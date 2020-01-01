Звезда "Женского Квартала" чуть не утонула на съемках фильма "Посторонний"

Лента "Посторонний" с участием Анастасии Евтушенко продолжает собирать награды по всему миру.

На днях стало известно, что украинский фильм “Посторонний“ получил очередную награду на международном кинофестивале. Картина Дмитрия Томашпольского, в котором главную роль исполнила актриса “Женского Квартала“ Анастасия Евтушенко, победила в номинации “Лучший оригинальный сценарий“ на Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесе. Напомним, лента имеет в своей копилке уже восемь наград международных кинофестивалей, наделав шуму в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Читай также: Анастасия Оруджова: “Перед выходом на сцену Лена Кравец произносит заклинание“

Накануне будущей премьеры, которая запланирована в Украине на 2020 год, актриса «Женского Квартала“ Анастасия Евтушенко поделилась своими впечатлениями от съемок в фильме “Посторонний“. К слову, в этот проект Настя попала без кастинга, потому что ранее уже работала с режиссером Томашпольским в проекте “Ржака“, и он уже знал ее актерский потенциал.

пресс-служба

пресс-служба

“Работа над этой ролью запомнилась мне тем, что вокруг меня постоянно было много воды. Либо я ее пила, либо просто в ней находилась. А однажды, во время съемок одной из сцен я чуть не утонула“, - признается Анастасия.

пресс-служба

пресс-служба

По задумке режиссера, героиня Евтушенко должна была опуститься на дно бассейна и некоторое время находиться под водой.

“Мне привязали грузики к рукам и ногам, и я опустилась метра на три. Ощущения, честно говоря, не из приятных. Я даже начала захлебываться, а в голове мысли: “Ну все, наверное, я уже тону“. В итоге в этой сцене вместо меня снялась моя партнерша Даша Трегубова. Я уже обрадовалась, а через два дня оказалось, что в кадре будет видна моя голова, так что надо таки погружаться и сниматься самой. Слава богу, со второй попытки и за дублей пять мы эту сцену отсняли, хотя и было очень страшно“. - вспоминает актриса.

пресс-служба

В другой же сцене Анастасии нужно было выпить залпом три больших стакана воды.

“Но из-за того, что дублей было очень много, я в итоге выпила порядка 10 литров воды. После этого мне казалось, что у меня отекло все тело, и я вообще вся состою из воды“.

пресс-служба

пресс-служба

Читай также: “Это были девяностые“: В Сети обсуждают архивное фото Юрия Ткача

Сюжет картины “Посторонний“ рассказывает о загадочном исчезновении команды по синхронному плаванию во время своего выступления. Одновременно с этим из водолечебницы пропадает пациентка, принимающая оздоровительную процедуру. Чтобы понять, как связаны эти дела между собой, к расследованию приступает инспектор Глуховская, которую и играет Анастасия Евтушенко. Кстати, кроме “Женского Квартала“ (ближайший концерт состоится 12 апреля во Дворце “Украина“), актрису можно увидеть на сцене Молодого театра, в труппе которого она состоит.

Ранее мы писали, что звезда “Домика на счастье“ Константин Войтенко рассказал, как в 18 лет попался на краже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.