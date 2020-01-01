Юлию Панкову муж называет "маньяком обнимашек", а Олег Кензов считает прикосновения к близким святыми.

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21 января – хороший повод лишний раз прижаться покрепче к любимым и напомнить им о своих чувствах. Ведь сегодня отмечают День объятий. Специально к празднику звезды Нового канала рассказали о любви «потискаться».

Юлия Панкова, ведущая «Ревизор Х»

как звезды Нового канала относятся к объятиям? pinterest

– Объятия для женщин просто необходимы! Во время них выделяется гормон окситоцин. Я называю его гормоном «обнимашек», материнства, нежности. Он очень важен для организма. Поэтому женщинам обязательно нужно прижиматься к близким несколько раз в день. Ученые утверждают, что человеку для счастливой жизни необходимо в сутки обниматься более 12 раз! Самые теплые объятия – с мамой и мужем. Любимый вообще называет меня «маньяком обнимашек».

Я очень люблю прижиматься к близким, но только делать это качественно. Объятия должны быть «сердцем к сердцу», продолжаться 2-3 секунды, а еще лучше совместно сделать 3-4 дыхания. Тогда вы обменяетесь энергией.

Олег Кензов, ведущий «Кохання на виживання»

Как звезды Нового канала относятся к объятиям? pinterest

– Объятия для меня – все! Это очень важно и интимно. Я считаю их святыми. Ведь они влияют даже на социализацию ребенка. Если малыша не обнимать, он начинает бояться людей, становится замкнутым, жестоким и иначе воспринимает окружающий мир. Поэтому очень важно проявлять ласку к ребенку.

Мне кажется, что самые теплые объятия в жизни – с мамой, с дочерью, с отцом, особенно после долгого расставания. Иногда я думаю о тех объятиях, которые уже невозможно реализовать. Если бы был жив дедушка, которого я очень люблю, я бы крепко-крепко обнял его.

Ужасно люблю обниматься, даже больше, чем целоваться (смеется). И делаю это очень часто.

Мальвина Чукля, победительница «Топ-модели по-украински»

Как звезды Нового канала относятся к объятиям? pinterest

– Для меня объятия – жизненная необходимость. Честно. В нашей семье это целый ритуал, который называется «обнимашки». Мы регулярно практикуем их с мужем и ребенком (смеется). Думаю, тактильный контакт лучше всяких слов может выразить любовь, поддержку и принятие человека, который находится рядом. Я не скупа на объятия, но комфортнее всего мне с родными и близкими. Это так круто, когда можно закрыть глаза, ничего не говорить, а просто «окунуться» в любимого человека.

Одни из запоминающихся объятий случились со мной на финале «Топ-модели по-украински». Когда Алла Костромичева произнесла мое имя, а потом обняла меня. Так тепло и волнительно! А потом ко мне прибежали девочки, подскочил муж, следом на подиум вышла вся семья. Сколько объятий было в тот момент! И сколько счастья!

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