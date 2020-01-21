Олег Скрипка признался, почему мама не очень верила в его талант

Мама Олега Скрипки рассказала, почему долгое время не признавала сценического успеха сына.

В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ лидер группы “Воплі Відоплясова“ Олег Скрипка рассказал, как мама в свое время отнеслась к его переезду во Францию ​​и почему долгое время не признавала его сценического успеха.

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Своего первого детского воспоминания Олег Скрипка стыдится, потому что тогда он соврал маме. Анна Алексеевна работала воспитательницей в детском саду, но сын ходил не в ее группу.

“Я так соскучился по маме, что заплакал и прибежал к ней. Сказал, что у меня голова заболела, она мне дала какую-то таблетку. Мне было так стыдно, что я соврал, – признается Олег Скрипка. – Мама еще с 4 лет начала заниматься мной – стишки, танцы“.

Но музыкантом Анна Алексеевна сына не видела, мол, это не может быть профессией, это просто развлечение. А серьезная профессия – это инженер. Отличник в школе, победитель олимпиад по физике и математике, Скрипка поступил в Киевский политехнический институт. Но в отличие от большинства однокурсников, в институте Олег жил на широкую ногу благодаря нереальной поддержке мамы.

“Когда я был ребенком, родители меня не баловали деньгами. У одноклассников были кубики Рубика и еще какие-то штуки, у всех были, а у меня нет. Когда я пошел в студенты, у меня была довольно классная стипендия для тех времен. Я получал 65 рублей, и мне родители каждый раз еще присылали деньги, хотя я и говорил, что у меня есть достаточно“, – вспомнил музыкант.

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После окончания института Скрипка создал группу “Вопли Видоплясова“. Ребята успешно выступали в столичных клубах, а затем по обмену поехали во Францию. Там Олег прожил почти 6 лет. А когда вернулся домой, пригласил маму на свой большой концерт, хотя до того в талант сына Анна Алексеевна не очень-то и верила.

“Они не слушали. Для них это был какой-то шум, что-то несерьезное, – признается Скрипка. – Потом они увидели, что я социально востребованный человек, меня крутят по радио, показывают на телевидении. И они стали фанатами“.

Олег Скрипка с мамой пресс-служба канала Украина

Сегодня Анна Алексеевна живет с Олегом в соседних домах. После смерти отца Скрипка специально перевез маму поближе к себе и ежедневно забегает к ней на фирменный чай.

“Все, что у меня на огороде растет – листочки вишни, смородины, малины, крыжовника, календулу, ромашку, всевозможные пряные травы – я все сушу“, – рассказывает Анна Алексеевна. Скрипка говорит – когда ездит на гастроли, всегда берет с собой мамин сбор, потому что знает, что выпив перед сном маминого чая, будет спать здорово.

Ранее сообщалось, что Олег Скрипка и Кристина Соловий представят совместный клип “Зима“.

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