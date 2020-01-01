Узнайте, где можно будет посмотреть прямую трансляцию церемонии вручении кинопремии "Оскар 2020".

"Оскар 2020": Где и когда смотреть церемонию награждения Getty Images

Уже через три недели в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения престижной кинопремии “Оскар 2020“. 9 февраля в театре Долби Американская академия кинематографических искусств и наук назовет победителей в 24 номинациях.

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Транслировать мероприятие в прямом эфире будет американский канал ABC. Однако в украинцев также будет возможность посмотреть церемонию. Когда и где смотреть “Оскар 2020“ - узнайте далее в материале.

"Оскар 2020": Где и когда смотреть церемонию награждения Getty Images

Где посмотреть “Оскар 2020“ на английском языке:

Трансляция 92-й церемонии награждения начнется в 3:00 (10 февраля) по киевскому времени. Кроме того, за 1,5 часа до самой церемонии состоится красная дорожка.Онлайн-трансляцию “Оскара 2020“ можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии или на ее ютуб-канале.

Где посмотреть “Оскар 2020“ с переводом на украинский язык:

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В Украине прямую трансляцию одного из важнейших событий года в киноиндустрии покажут в эфире канала “Украина“ в 3:00 (10 февраля). Отметим, что канал уже в седьмой раз получил права на эксклюзивную трансляцию “Оскара“.

Ранее стало известно, что церемония награждения “Оскара 2020“ снова пройдет без ведущего.

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