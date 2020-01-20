Подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская погибла в ДТП.

"Она была неземная": Ольга Фреймут собщила о смерти близкой подруги instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут рассказала подписчикам о смерти близкого человека. В ДТП погибла ее лучшая подруга, генеральный директор клиники “Genesis“ во Львове Соломия Островская.

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О смерти девушки Фреймут сообщила на своей официальной странице в Instagram. Звезда призналась, что будет до конца своей жизни скучать за Соломией. Ольга отметила, что ее подруга была “неземной“. Кроме того, ведущая написала слова соболезнования родственникам Островской.

“Сьогодні пішла з життя моя близька подруга - Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії... Клініці @genesisestheticclinic , яку Соломія заснувала“, - сообщила Фреймут.

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Как сообщается на сайте ГУ НП Житомирской области, ДТП случилось 19 января около 20:00 трассе Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района. Автомобиль Островской выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Девушка погибла на месте аварии.

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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