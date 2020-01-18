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Кайли Дженнер посвятила коллекцию косметики своей дочери

Комментариев: 2
Линейка под названием Stormi выйдет 1 февраля.
Кайли Дженнер и Сторми
Кайли Дженнер и Сторми
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Кайли Дженнер представила новую коллекцию собственного бренда Kylie Cosmetics, посвященные малышке Сторми. По словам миллиардерши, линейку декоративной косметики она разработала вместе со своей дочкой.

Думаю, я ждала этого момента, с тех пор как узнала о своей беременности, - написала Кайли в Инстаграм.

Звездная мама также опубликовала видеотизер коллекции, в котором снялась вместе со Сторми.

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В коллекцию Stormi вошли новые палетки, лайнеры и помады, а упаковка украшена бабочками. Продукты из коллекции появятся в продаже 1 февраля.

 

Напомним, что недавно Кайли Дженнер запостила забавное детское фото сестры Кендалл.

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Теги: Кайли Дженнер, косметика, дети звезд, Kylie Cosmetics
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Комментариев (2)
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Наст. русский  (аноним)  19.01.2020, 19:26
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Наст. русский
Посру им в рот, бля! А своего укропского клона выeбy в глотку!
русский  (аноним)  19.01.2020, 19:20
Оценка:  0
русский
Всех черносраких надобно eбcти до побеления! Я готов, бля! Гы-гы-гы!
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