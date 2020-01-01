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Фильм 1917 получил главную награду Гильдии продюсеров США

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Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелеса.
Кадр из фильма 1917
Кадр из фильма 1917

Гильдия продюсеров США назвала картину “1917“ лучшим фильмом 2019 года. На первенство в этой номинации также претендовали “Форд против Феррари“, “Ирландец“, “Джокер“.

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18 января в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе состоялась 31-я церемония вручения наград Гильдии продюсеров Америки (PGA). Британский драматический фильм “1917“ Сэма Мендеса о Первой мировой войне получил главную награду, сообщается в Twitter.

Фильм “1917“ повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета — два молодых солдата, которым поручена задача по спасению тысяч солдат. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании.

Ранее стало известно, кто снимется в сериале “Властелин колец“.

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Теги: кино, 1917, гильдия продюсеров США, награда
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