Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет.

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19 января в Минске умер один из основателей группы Ляпис Трубецкой Руслан Владыко. Гитаристу исполнилось 45 лет минувшим летом. О смерти музыканта сообщили его коллеги в социальных сетях.

Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку, - говорится в сообщении Trubetskoy.

6 июня 2019 года на Руслана Владыко напали неизвестные, избили и ограбили его. В результаты нападения артист получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. С того дня в сознание он не приходил.

Руслан Владыко играл в группе Ляпис Трубецкой со времени ее основания в 1989 году. В 2014-м группа распалась на два коллектива – Trubetskoy и Brutto. Лидер Ляписа Сергей Михалок ушел во второй проект, Владыко до дня нападения на него играл в первом.

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