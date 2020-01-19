Его жена Инна родила сына.

Ведущий Тимур Мирошниченко стал папой во второй раз пресс-служба

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Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз. Сегодня, 19 января, его жена Инна родила сына.

Звездный папа разместил фото с малышом на своей странице в Инстаграм. Там он также сообщил рост и вес ребенка, и даже назвал его имя.

День, который мы так ждали! 19 января 2020 года, 12:25. Мирошниченко Марко Тимурович!, -подписал снимок ведущий.

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У Инны и Тимура уже есть один ребенок - в 2018 году у пары родилась девочка, которую назвали Мия.

Недавно Тимур Мирошниченко с женой снялся в свадебной фотосессии.

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