Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения
17 января Мишель Обама отпраздновала свое 56-летие. В честь дня рождения супругу Барак Обама разместил в сети трогательные фото с любимой.
Читай также: Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода
Экс-президент США обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.
В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка, – написал Барак Обама.
Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.
Напомним, что ранее Меган Маркл тайно встретилась с Мишель Обамой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил