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Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

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17 января бывшей первой леди США исполнилось 56 лет.
Мишель и Барак Обама
Мишель и Барак Обама
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17 января Мишель Обама отпраздновала свое 56-летие. В честь дня рождения супругу Барак Обама разместил в сети трогательные фото с любимой.

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Экс-президент США обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.

В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка, – написал Барак Обама.

Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.

Напомним, что ранее Меган Маркл тайно встретилась с Мишель Обамой.

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Теги: Барак Обама, Мишель Обама, отношения
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