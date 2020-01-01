Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

17 января бывшей первой леди США исполнилось 56 лет.

17 января Мишель Обама отпраздновала свое 56-летие. В честь дня рождения супругу Барак Обама разместил в сети трогательные фото с любимой.

Читай также: Остапчук признался, часто ли проводит время с детьми после развода

Экс-президент США обнародовал совместные фото с любимой женой, на которых они непринужденно развлекались в фотобоксе. На фотографиях парочка не скрывает своих искренних эмоций и безудержных чувств, обнимая и целуя друг друга.

В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка, – написал Барак Обама.

Напомним, что супруги поженились в 1992 году и вместе воспитывают двоих уже взрослых дочерей 21-летнюю Малию и 18-летнюю Наташу.

Напомним, что ранее Меган Маркл тайно встретилась с Мишель Обамой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​