Елена-Кристина Лебедь 19 января нырнула случайно, а Валик Михиенко после купания слег с температурой.

Читай также: У Леси Никитюк появился двойник

Каждый хоть раз в жизни задумывался над тем, чтобы искупаться в проруби. Ведь какое Крещение без погружения в ледяную воду? Оказывается, среди звезд Нового канала тоже есть «крещенские моржи».

Елена-Кристина Лебедь, ведущая “Аферисты в сетях“

Как звезды Нового относятся к Крещенским купаниям пресс-служба

Виталий Тыльный, участник “Вар’яти-шоу“

– Я – страшный мерзляк, и прорубь – не мое. Единственный раз в жизни, когда я окунулась в ледяную воду на Крещение, было на первом курсе института. Гуляя с друзьями по замерзшей набережной, мы решили покататься на льду. Первой побежала я: и не покаталась, а поплавала. Вытянули быстро – точнее, я сама пулей выскочила из воды! Это было 19 января, на праздник Крещения. Я его встретила как истинный водоплавающий Лебедь, правда, совсем не с лебедиными .

Как звезды Нового относятся к Крещенским купаниям пресс-служба

Олег Кензов, ведущий “Кохання на виживання“

– На Крещение окунаюсь каждый год. Старшего сына Вадима научил нырять с 4-х лет. Жена поддержала. Не заболел ни разу! Впечатления от купания… как от первых 100 грамм коньяка: приток неистовой энергии по всему телу. А какая гордость перед людьми за себя и за ребенка (улыбается). Больше всего Крещение запомнилось два года назад, когда проехали 120 км к купели, а она высохла.

Как звезды Нового относятся к Крещенским купаниям пресс-служба

Валик Михиенко, участник Improv Live Show

– Я нырял в прорубь неоднократно. Впервые искупался на Крещение в 23 года. Правда, делаю это нерегулярно. Никогда не готовлюсь, просто раздеваюсь и ныряю. В этот момент сводит все на свете, будто в твое тело вонзили тысячи иголок. Но ощущения крутые, особенно потом, когда выходишь – чувствуешь себя прям героем. Помню, в Буковеле была большая очередь окунуться, священник уже дал добро, а никто не идет. Все боялись, пришлось сделать это первым.

Как звезды Нового относятся к Крещенским купаниям пресс-служба

Валентин Сергийчук, участник “Вар’яти-шоу“

– Однажды я нырял в прорубь. Не готовился вообще, на третьем погружении думал, что умру. После Крещения организм “оздоровился“, ощущения великолепные, только температура 38,5 следующие 10 дней. А так, прекрасный опыт, всем советую (смеется).

Как звезды Нового относятся к Крещенским купаниям пресс-служба

– Ныряю уже три года, в 2020-м буду погружаться в четвертый раз. Еще с детства было любопытно окунуться. Но это был больше спортивный интерес, чем религиозный. Мой папа моржевал, и еще ребенком я сознательно хотел попробовать, как это. Потому что несознательно один раз попробовал, когда на коньках провалился под лед. Тогда мне не понравилось (смеется). А сейчас впечатления после купания невероятные! Очень большой прилив энергии, кажется, что все дурные мысли вымывает холодной водой. А еще у проруби стоит много людей, царит праздничная атмосфера – я такое люблю.

Но больше всего запомнился самый первый раз, когда жена сбросила фото, что она уже окуналась, а я еще нет! Быстренько поехал нырять, чтобы потом год не слушать, какой я слабак (смеется).

Ранее мы писали, что Сергей Притула похвастался вокальными данными своей дочери.