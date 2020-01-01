Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков

Актриса принимала МДМА.

Известная актриса Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотических средств. Как пишет издание The Sun, 47-летняя артистка сделала это вместе со своим мужем, 48-летним продюсером Брэдом Фелчаком.

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По словам Гвинет Пэлтроу, все происходило на отдыхе в Мексике. Употребление наркотиков оставило ей незабываемые впечатление, повторять которые она не хотела бы.

Я не видела галлюцинаций, я была уверена, что этот опыт пойдет только на пользу моему здоровью. Но это было очень эмоционально. Хорошо, что тогда со мной рядом был мой бойфренд, который в дальнейшем стал мужем. Брэд очень отзывчивый и мудрый человек. И в нем были силы, чтобы помочь мне справиться, - вспомнила Гвинет.

Она объяснила, что узнала о препарате МДМА от знакомого, которому он помог справиться с серьезным стрессовым расстройством. История заинтриговала Гвинет, и она решила попробовать это вещество с целью терапии.

Ранее Гвинет Пэлтроу рассказала, как пережила разрыв с Брэдом Питтом.

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