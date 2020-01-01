В новом сериале 2+2 появятся звезды украинского кино.

Стала известна дата премьеры экшн-детектива "Карпатский рейнджер" пресс-служба

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24 февраля, в 20:30, на канале 2 + 2 состоится долгожданная премьера первого украиноязычного экшн-детектива "Карпатский рейнджер", снятого телеканалом при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры Украины.

"Карпатский рейнджер" - это 24-серийный детективный сериал о честном, принципиального и преданного своему делу штаб-сержанте канадской конной полиции украинского происхождения Поле Гордийчаке, который прибывает в Западную Украину в качестве инструктора программы "Украинский шериф".

пресс-служба

После завершения обучения штаб-сержант оказывается в эпицентре страшных событий - киллер, который должен его убить, случайно попадает в будущего шерифа городка Нагура ... У Гордийчака не остается выбора, кроме принять предложение и временно стать шерифом Нагуры, чтобы найти убийцу. И совсем скоро канадец понимает, что спокойное и живописное местечко у подножия Карпат, которым на первый взгляд выглядит Нагура, является настоящим центром преступности. Здесь процветает контрабанда, незаконная вырубка лесов, коррупция и криминальные разборки.

пресс-служба

В местности, где годами всем руководили бандиты, принципиальный шериф - нежелательный «гость», которого пытаются устранить. Поэтому Пол всегда начеку, ведь неизвестно, от кого ждать смертельной пули. Противостоять "дикому Западу" Украины рейнджер будет вместе с напарником Степаном, помощницей Мирославой и своенравной врачом Екатериной.

В ролях: Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко, Анатолий Зиновенко, Слава Красовская и другие.

Ранее мы писали, что на канале 2+2 вышел детективный сериал "Братья по крови".

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