"Music To Be Murdered By": Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока

Американский рэпер выпустил новую пластинку под названием "Music To Be Murdered By".

"Music To Be Murdered By": Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока facebook.com/eminem

Известный американский рэпер, продюсер и актер Эминем неожиданно для поклонников объявил о выходе нового альбома “Music To Be Murdered By“. Читай также: День рождения Джима Керри: ТОП-10 ярких ролей известного актера Свежую пластинку артист записал под впечатлениями от прослушивания альбома Джеффа Александра “Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By“, в записи которого принял участие знаменитый кинорежиссер Альфред Хичкок. В альбом Эминема вошли 20 композиций, некоторые из них являются вставками голоса Хичкока. Также в пластинке можно услышать коллаборации рэпера с Эдом Шираном, Juice WRLD, Андерсоном Паком и Royce da 5'9. Ранее сообщалось, что Элтон Джон помог Эминему избавиться от наркозависимости. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

natanoel31