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"Music To Be Murdered By": Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока

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Американский рэпер выпустил новую пластинку под названием "Music To Be Murdered By".
"Music To Be Murdered By": Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока
"Music To Be Murdered By": Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока
facebook.com/eminem

Известный американский рэпер, продюсер и актер Эминем неожиданно для поклонников объявил о выходе нового альбома “Music To Be Murdered By“.

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Свежую пластинку артист записал под впечатлениями от прослушивания альбома Джеффа Александра “Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By“, в записи которого принял участие знаменитый кинорежиссер Альфред Хичкок.

В альбом Эминема вошли 20 композиций, некоторые из них являются вставками голоса Хичкока. Также в пластинке можно услышать коллаборации рэпера с Эдом Шираном,  Juice WRLD, Андерсоном Паком и Royce da 5'9.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон помог Эминему избавиться от наркозависимости.

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Теги: Эминем, Альфред Хичкок
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Источник: Ivоna bigmir)net

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