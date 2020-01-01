Ведущая программы "Ревизор Х" на Новом канале поехала на чемпионат мира.

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Уже несколько дней Юлия Панкова вместе со своим мужем активно проводит время на горнолыжном курорте Бад-Гаштайн в Австрии. Девушка демонстрирует умелое владение сноубордом. Она съезжает с вершин более чем 2 тысячи метров.

Более того, ведущая даже поехала на чемпионат по сноуборду – болеть за представителей Украины.

– Я обожаю зимние виды спорта, – рассказывает Юлия. – В 8 лет впервые встала на лыжи. Отец отвез меня в Славское на горку возле базы “Политех“. Именно там я училась кататься. В 16 лет захотела сменить лыжи на сноуборд.

Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен Пресс-служба

– Мы с отцом снова поехали в Славское, – говорит Юля. – Взяв все снаряжение, я настроилась попробовать съехать самостоятельно. В ту минуту ко мне подошел местный дядя. Он был в дубленке и обычных сапогах, без всякого снаряжения. И сказал: “Девушка, давай я тебя научу кататься». А я ему: “Как вы меня научите, если у вас нет даже сноуборда?“ Он ответил: «Если научу, дашь мне 80 гривен“. Ради любопытства согласилась.

Первые попытки катания на доске Юля решила сделать сама.

Юлию Панкову поставили на сноуборд за 80 гривен пресс-служба

– Представляете, все-таки научил меня, – говорит ведущая. – Теперь я каждый год покоряю новые вершины. Сейчас мы с мужем съезжаем с трасс в Бад-Гаштайна. Здесь хорошие спуски и удивительные пейзажи. Кстати, я уже катаюсь на профессиональной доске. Меня восхищает этот спорт. Рада, что попала на чемпионат мира по сноубордингу и насладилась мастерской ездой украинских спортсменов.

Юлия вспоминает, что тот дядя возил ее, держа за руки, более двух часов.

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