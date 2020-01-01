День рождения Джима Керри: ТОП-10 ярких ролей известного актера
Сегодня, 17 января, свой 58-й день рождения отмечает голливудский актер, комик, сценарист и продюсер Джим Керри.
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Свою звездную карьеру именинник начал с различных пародий и комических выступлений. Дебют Керри в кино состоялся в 1983 году в картине “Резиновое лицо“. На тот момент артисту было 21 год. Двумя годами позже Джим получил свою первую главную роль в фильме “Однажды укушенный“.
Сейчас на счету артиста множество ярких ролей и около 20 престижных наград. В честь дня рождения Джима Керри Ivona предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием именинника.
- “Маска“ - Стэнли Ипкисс
- “Бэтмен навсегда“ - Эдвард Нигма/Загадочник
- “Эйс Вентура: Розыск домашних животных“, “Эйс Вентура: Когда зовёт природа“ - Эйс Вентура
- “Тупой и ещё тупее“ - Ллойд Кристмас
- “Лжец, лжец“ - Флетчер Рид
- “Брюс Всемогущий“ - Брюс Нолан
- “Шоу Трумана“ - Трумэн Бёрбэнк
- “Человек на луне“ - Энди Кауфман/Тони Клифтон
- “Вечное сияние чистого разума“ - Джоел Бэриш
- “Я, снова я и Ирэн“ - Офицер Чарли Бэйлигейтс/Хэнк
Ранее сообщалось, что голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали видеообращение к украинцам.
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