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День рождения Джима Керри: ТОП-10 ярких ролей известного актера

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17 января голливудскому актеру исполняется 58 лет.
День рождения Джима Керри: ТОП-10 ярких ролей известного актера
День рождения Джима Керри: ТОП-10 ярких ролей известного актера
Getty Images

Сегодня, 17 января, свой 58-й день рождения отмечает голливудский актер, комик, сценарист и продюсер Джим Керри.

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Свою звездную карьеру именинник начал с различных пародий и комических выступлений. Дебют Керри в кино состоялся в 1983 году в картине “Резиновое лицо“. На тот момент артисту было 21 год. Двумя годами позже Джим получил свою первую главную роль в фильме “Однажды укушенный“.

Сейчас на счету артиста множество ярких ролей и около 20 престижных наград. В честь дня рождения Джима Керри Ivona предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием именинника.

  • “Маска“ - Стэнли Ипкисс

  • “Бэтмен навсегда“ - Эдвард Нигма/Загадочник

  • “Эйс Вентура: Розыск домашних животных“, “Эйс Вентура: Когда зовёт природа“ - Эйс Вентура

  • “Тупой и ещё тупее“ - Ллойд Кристмас

  • “Лжец, лжец“ - Флетчер Рид

  • “Брюс Всемогущий“ - Брюс Нолан

  • “Шоу Трумана“ - Трумэн Бёрбэнк

  • “Человек на луне“ -  Энди Кауфман/Тони Клифтон

  • “Вечное сияние чистого разума“ - Джоел Бэриш

  • “Я, снова я и Ирэн“ - Офицер Чарли Бэйлигейтс/Хэнк

Ранее сообщалось, что голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали видеообращение к украинцам.

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Теги: Джим Керри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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