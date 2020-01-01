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Группа Антитела и Bakun представили ремикс на песню "Буде син"

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Слушай новую версию известного хита "Буде син"!
Группа Антитела и Bakun представили ремикс на песню "Буде син"
Группа Антитела и Bakun представили ремикс на песню "Буде син"
пресс-служба

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Группа Антитела представила танцевальную версию песни “Буде син“. Автором ремикса выступил известный украинский диджей и саундпродюсер Bakun (Андрей Бакун). Это первое сотрудничество артистов.

 “Мы с Тарасом давно знакомы, часто встречались в гримерках на совместных выступлениях и всегда хотели попробовать поработать, и здесь звезды сошлись! После прослушивания песни осталось послевкусие, что эта песня обо мне))) Я также счастливый отец двух замечательных сыновей Натана и Матфея и дочь мы тоже с женой хотим, но уже наверное на десерт“, - поделился Андрей Бакун.

 “Андрей Бакун - один из самых крутых диджеев и продюсеров Украины. Он сделал все со вкусом. В песне появился другой настрой. Теперь влюбленным можно сразу с танцпола лететь домой, работать над еще одной, или еще одним, не меняя песню“, - прокомментировал Тарас Тополя.

Напомним, что песня “Буде син“ была представлена ​​12 апреля прошлого года в составе альбома “Hello“, осенью группа Антитела экранизировал ее. Также песня звучала на концертных площадках страны в рамках успешного стадионного тура, который продолжится в 2020 году и охватит более 45 городов.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha.

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Теги: Антитіла
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Источник: Ivоna bigmir)net

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