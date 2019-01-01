Актриса Энн Хэтэуэй рассекретила пол второго ребенка - СМИ

Знакомый звезды сообщил, что у Энн родился еще один сын.

В воскресенье, 12 января, голливудская актриса Энн Хэтэуэй впервые после рождения второго ребенка появилась на публике. Артистка приняла участие в церемонии вручения премии “Critics’ Choice Awards 2020“.

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Во время церемонии 37-летняя знаменитость рассекретила пол малыша. Как сообщает издание Us Weekly, во время мероприятия Энн показала снимок новорожденного ребенка одному из своих знакомых и призналась, что она родила мальчика.

Отметим, что Хэтэуэй и ее супруг актер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман впервые стали родителями в марте 2016 года. Тогда у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман Getty Images

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