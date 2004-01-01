Подруга актрисы сообщила о ее помолвке с Майклом Барретом.

Звезда "Очень страшного кино" Анна Фэрис выходит замуж в третий раз - СМИ Getty Images

Американская актриса и продюсер Анна Фэрис, которая наиболее известна по роли Синди Кэмпбелл в серии фильмов “Очень страшное кино“, в третий раз выйдет замуж. Об этом пишет Us Weekly.

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О радостном событии сообщила подруга Фэрис, актриса Эллисон Дженни. В комментарии для издания Дженни подтвердила, что 43-летняя Анна обручилась с 49-летним кинооператором Майклом Барретом.

По словам Эллисон, Фэрис уже давно получила кольцо с бриллиантом от возлюбленного. Помолвку пара отметила в кругу самых близких друзей и родственников.

“Я знаю, что она давно помолвлена. Я держала это в тайне, но теперь хочу, чтобы вы знали! Я отпраздновала с ними это событие уже достаточно давно“, – рассказала Эллисон Дженни.

Анна Фэрис и Эллисон Дженни Getty Images

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Отметим, что Анна Фэрис была дважды замужем. В 2004-2007 годах состояла в браке с Беном Индрой. А с 2009 года по 2018 год была женой актера Криса Прэтта. У бывших супругов есть 8-летний сын Джек.

Ранее сообщалось, что Крис Прэтт из “Стражей галактики“ женился на дочери Арнольда Шварценеггера.

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