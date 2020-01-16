Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинских зрителей на премьеру картины "Плохие парни навсегда".

Голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали видеообращение к украинцам Скриншот с видео

Американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит и американский актер, стэндап-комедиант, режиссер, сценарист и продюсер Мартин Лоуренс обратились к украинцам.

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Голливудские звезды записали видео, в котором позвали украинских зрителей на премьеру третьей части популярного комедийного боевика “Плохие парни навсегда“. Картина выйдет в украинский кинопрокат 23 января.

Проморолик с Смитом и Лоуренсом был опубликован на ютуб-канале B&H Film Distribution Company. В начале видео актеры поинтересовались в украинцев, как у них дела и оправились ли они после новогодних праздников.

Ранее Уилл Смит взорвал Сеть, выставив видео своей колоноскопии.

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