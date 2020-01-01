Телеведущий Григорий Герман рассказал, как влюбился в свою жену

Читайте интервью украинского телеведущего Григория Германа для шоу "Без краватки".

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Известный украинский телеведущий Григорий Герман уже несколько лет счастливый семьянин. Более того, вместе с женой они воспитывают двух замечательных сыновей. В интервью на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о том, как профессия познакомила его с будущей женой, и когда он понял, что влюблен.

Григорий, ты проработал со своей женой (Ирина Фролова - жена Григория, также телеведущая, - ред.) на одном проекте 9 месяцев и только после этого пригласил ее на свидание. Зачем тебе понадобилось столько времени?

“Потому что 9 месяцев я воспринимал ее как коллегу и как человека, с которым мне комфортно. Я замечал, что она перекрывает те аспекты, где у меня пропасть: организованность, системность. В то же время, ей подходило то, что я умею раскрашивать мир вокруг себя. И я чувствовал, что мне с этим человеком очень удобно. Когда у нас был последний эфир, я отвез ее домой. И тогда понял физически, что мысль о том, что мы больше не встретимся - она ​​для меня неприемлема“, - вспоминает Григорий.

Ранее телеведущий Григорий Герман признался, что не может заниматься тем, что ему совершенно не интересно.

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