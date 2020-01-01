Стало известно, кто снимется в сериале "Властелин колец"
Американская компания Amazon объявила имена актеров, которые снимутся в продолжении трилогии “Властелин колец“. Список из 15 артистов был опубликован в Twitter-аккаунте проекта.
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Так, создатели сериала признались, что долгое время искали подходящих актеров по всему миру. И теперь наконец-то могут назвать имена тех, без кого не представляют продолжения культовых фильмов “Властелин колец“.
“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету“.
15 актеров, которые примут участие в съемках сериала “Властелин колец“:
- Роберт Арамайо
- Овайн Артур
- Назанин Боньяди
- Чарли Викерс
- Том Бадж
- Морфидд Кларк
- Исмаэль Круз
- Эма Хорват
- Маркелла Кавена
- Дэниэл Вейман
- Джозеф Моул
- Тайро Мухафидин
- София Номвете
- Меган Ричардс
- Дилан Смит
Дата выхода сериала пока неизвестна. Однако сообщается, что Amazon планирует снять как минимум 5 сезонов фэнтези.
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