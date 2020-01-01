Стало известно, кто снимется в сериале "Властелин колец"

Amazon назвал имена актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

Американская компания Amazon объявила имена актеров, которые снимутся в продолжении трилогии “Властелин колец“. Список из 15 артистов был опубликован в Twitter-аккаунте проекта.

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Так, создатели сериала признались, что долгое время искали подходящих актеров по всему миру. И теперь наконец-то могут назвать имена тех, без кого не представляют продолжения культовых фильмов “Властелин колец“.

“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету“.

15 актеров, которые примут участие в съемках сериала “Властелин колец“:

Роберт Арамайо

Овайн Артур

Назанин Боньяди

Чарли Викерс

Том Бадж

Морфидд Кларк

Исмаэль Круз

Эма Хорват

Маркелла Кавена

Дэниэл Вейман

Джозеф Моул

Тайро Мухафидин

София Номвете

Меган Ричардс

Дилан Смит

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Дата выхода сериала пока неизвестна. Однако сообщается, что Amazon планирует снять как минимум 5 сезонов фэнтези.

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