Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стало известно, кто снимется в сериале "Властелин колец"

Комментариев: 0
Amazon назвал имена актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".
Стало известно, кто снимется в сериале "Властелин колец"
Стало известно, кто снимется в сериале "Властелин колец"
twitter.com/LOTRonPrime

Американская компания Amazon объявила имена актеров, которые снимутся в продолжении трилогии “Властелин колец“. Список из 15 артистов был опубликован в Twitter-аккаунте проекта.

Читай также: День рождения Орландо Блума: ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

Так, создатели сериала признались, что долгое время искали подходящих актеров по всему миру. И теперь наконец-то могут назвать имена тех, без кого не представляют продолжения культовых фильмов “Властелин колец“.

“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету“.

15 актеров, которые примут участие в съемках сериала “Властелин колец“:

  • Роберт Арамайо
  • Овайн Артур
  • Назанин Боньяди
  • Чарли Викерс
  • Том Бадж
  • Морфидд Кларк
  • Исмаэль Круз
  • Эма Хорват
  • Маркелла Кавена
  • Дэниэл Вейман
  • Джозеф Моул
  • Тайро Мухафидин
  • София Номвете
  • Меган Ричардс
  • Дилан Смит

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Дата выхода сериала пока неизвестна. Однако сообщается, что Amazon планирует снять как минимум 5 сезонов фэнтези.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш исполнит главный саундтрек к фильму о Бонде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Властелин колец, сериалы, Amazon
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь