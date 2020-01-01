Известная сеть фастфудов нашла работу принцу Гарри и Меган Маркл
Неделю назад, 8 января, принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Герцоги Сассекские признались, что хотят стать финансово независимыми и для этого начнут сами себе зарабатывать на жизнь.
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Новость об уходе пары из королевской семьи стала поводом для шуток и мемов. Так, одна из самых известных сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила помочь Гарри и Меган.
Так, в Twitter-аккаунте фасфуда было опубликовано два поста, в которых говорится, что каждый может найти работу в Burger King, в том числе и принц Гарри.
“В нашем королевстве всегда есть работа, - сообщается в одном из постов.
“Гарри, эта королевская семья предлагает работу на неполный рабочий день“, - говорится в другой публикации.
Кроме того, аргентинская филия Burger King разместила в Facebook изображение короны со словами:
“Дорогие герцоги, как и тысячи людей, вы можете иметь с нами будущее, как хотите. Присоединяйтесь к нашей команде“, - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что из музея мадам Тюссо исчезли фигуры принца Гарри и Меган Маркл.
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