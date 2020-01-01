Ірина Білик розповіла про участь молодшого сина в проектах Babyphotostars

Як правило, особисте життя публічних людей завжди залишається за кадром.

Мало хто з успішних і знаменитих готовий виставляти на загальний огляд найпотаємніше, але трапляються винятки. Днями в рамках фотопроекту “Сімейні цінності“ для глянцю PODIUM Kids від продакшн студії Babyphotostars Ірина Білик знялася в унікальній і зворушливій сімейній фотосесії з молодшим сином Табріз. Це викликало величезну кількість захоплених відгуків від аудиторії в соціальних мережах. Багато хто відзначає, що чотирирічний син співачки підростає справжнім красенем. Табріз дуже фотогенічний і майстерно позує на камеру. Вже на даному етапі можна сміливо зробити висновок - хлопчик піде по творчому шляху.

Зіркова мама не проти, навпаки, виступає за право вибору і всебічний розвиток сина. Участь в фото, відеопроектах, модних Fashion-показах, різноманітних майстер-класах продюсерського центру Babyphotostars.

“Мене батьки виховували дуже суворо, але в той же час допомагали мені. Я займалася в музичній студії, дитячому театрі, ходила в хор. Потім всі хотіли, щоб я працювала на авіазаводі)) Але мій талант переміг... Я змогла здійснити свою мрію - стати улюбленими в країні автором пісень і співачкою“, - каже Ірина Білик.

Коли людина знаходить своє місце, навіть недоліки професії в радість.

“Щоб скрізь встигати, мені потрібно пам'ятати про те, що можливість дарувати людям радість є не у всіх. Мені не важко прокидатися о 4 ранку, 6-8 годин їхати в машині на гастролі... Тому що так, як я співаю, пишу пісні і люблю людей, мені здається, в цьому світі не робить ніхто. “

Намагаюся весь вільний час проводити з маленьким Табріз. Йому зараз все цікаво - Білик

“Ніколи не вгадаєш, ким стане дитина, коли виросте. Колись я думала, що старший син Гліб буде зіркою сцени, а він грає на барабанах і вчиться на журфаці. Табріз зростає веселим і працьовитим. Головне - йому не заважати. Ось недавно він розкрутив викруткою ліжко, буквально розібрав його.

Я не буду наполягати на виборі професії своїх дітей, для мене головне - щастя рідних, а в серці - любов, - додала Ірина Білик

В якій професії реалізує себе молодший син Ірини Білик в недалекому майбутньому стане зрозуміло, а поки - безтурботне дитинство, право вибору, віра і підтримка в особі головних людей - мами і тата.