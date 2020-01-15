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Актер сериалов "Друзья" и "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство

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Актер Стэн Кирш ушел из жизни в возрасте 51 года.
Актер сериалов "Друзья" и "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство
Актер сериалов "Друзья" и "Горец" Стэн Кирш совершил самоубийство
facebook.com/stankirschstudios

На 52-м году жизни умер американский актер Стэн Кирш, наиболее известен по роли Ричарда Райана в сериале 90-х “Горец“. Артист совершил самоубийство. Об этом сообщает TMZ

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Как сообщает издание, актер повесился в ванной комнате собственного дома в Лос-Анджелесе. Тело знаменитости обнаружила его супруга Кристин Грин в субботу, 11 января. 

Стэн Кирш в сериале
Стэн Кирш в сериале "Горец"
pinterest.com

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Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Актер снялся в более 20-ти фильмов и сериалов. Кроме “Горца“, он появился в сериалах “Друзья“, “Первый понедельник“,“Лодка любви“ и “Главный госпиталь“ и фильмах фильмах “Огненный шторм“ и “Месть мертвецов“. А 10 лет назад Кирш вместе с супругой основал школу актерского мастерства.

Смотрите эпизод со Стэном Киршом в сериале “Друзья“:

Ранее сообщалось, что актер “Американской истории ужасов“ Гарри Хэйнс умер в возрасте 27 лет.

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Теги: умер, Стэн Кирш, Друзья
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  15.01.2020, 14:26
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Гы-гы-гы, у него рожа чмыря, вот и повесился!
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