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Таисия Повалий презентовала новый клип "Витри сльози" - видео

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Украинская певица Таисия Повалий сняла клип на телефон.
Таисия Повалий презентовала новый клип "Витри сльози" - видео
Таисия Повалий презентовала новый клип "Витри сльози" - видео
пресс-служба

Украинская певица Таисия Повалий презентует новую видео-работу на сингл “Витри сльози“, вошедший в предстоящий альбом “Ейфорія“, над которым певица еще ведет работу.

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Над самим же клипом традиционно работала команда Luck Out Club, которые передали всю чувственность песни, трогательной историей подростковой первой любви, в которую каждый взрослый человек в своей жизни был вовлечен, а это запоминается на всю жизнь.

пресс-служба

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Страсть и боль, радость и грусть, слезы и сила пережитого делает нас теми, кто мы есть сегодня. Важно всегда помнить, что за слезами тогда или сегодня стоим мы: сильные, прекрасные и неимоверные. “Витри сльози“. Вас ждет прекрасная жизнь!

“Каждое чувство имеет много граней, любовь - особенно! Это не линейное понятие - это то, что в жизни человека играет важную роль. Видео-работа о ярких и близких моментах в жизни каждого и каждой пары! Уверена, что слушатели узнают себя и прочувствуют то, что хотелось передать мне им!“, - комментирует Таисия Повалий выход своей новой работы.

  В ближайшем же будущем, 7 февраля состоится релиз трека “Алло“ и этим треком артистка откроет пред заказ альбома “Ейфорія“, как обещает певица, именно он откроет для слушателей новое звучание Таисии Повалий. А уже 14 февраля будет презентована видео работа под названием “Дай мені“. И 24 февраля весь альбом “ Ейфорія“ будет открыт и доступен для скачивания.

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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Теги: Таисия Повалий
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Источник: Ivоna bigmir)net

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