Шакира выпустила зажигательный трек "Me Gusta" - видео
Певица Шакира записала дуэтную песню с рэпером Anuel AA.
Популярная колумбийская певица Шакира впервые за долгое время выпустила новую копозицию. Артистка записала совместную песню с пуэрториканским рэпером Anuel AA. Новинка получила название “Me Gusta“.
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Официальная премьера трека состоялась 14 января на YouTube-канале исполнителя Anuel AA. Композиция записана в в стиле реггетон.
В новом сингле “Me Gusta“ звезды латиноамериканской музыки поют о влюбленных, которые проводят слишком много времени вместе.
Напомним, ранее Шакира объяснила, почему не хочет выходить замуж.
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