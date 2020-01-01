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Шакира выпустила зажигательный трек "Me Gusta" - видео

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Певица Шакира записала дуэтную песню с рэпером Anuel AA.
Шакира выпустила зажигательный трек "Me Gusta" - видео
Шакира выпустила зажигательный трек "Me Gusta" - видео
instagram.com/anuel_2blea

Популярная колумбийская певица Шакира впервые за долгое время выпустила новую копозицию. Артистка записала совместную песню с пуэрториканским рэпером Anuel AA. Новинка получила название “Me Gusta“.

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Официальная премьера трека состоялась 14 января на YouTube-канале исполнителя Anuel AA. Композиция записана в в стиле реггетон. 

В новом сингле “Me Gusta“ звезды латиноамериканской музыки поют о влюбленных, которые проводят слишком много времени вместе. 

Напомним, ранее Шакира объяснила, почему не хочет выходить замуж.

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Теги: Шакира, Anuel AA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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