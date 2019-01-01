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Названы все претенденты на звание худшего фильма 2019

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Объявили полный список претендентов на "Золотую малину"-2019.

Названы все претенденты на звание худшего фильма 2019
Названы все претенденты на звание худшего фильма 2019
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Названы все претенденты на кинопремию "Золотая малина", которую вручают худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. В Сети появился шорт-лист номинантов за сомнительные достижения в кинематографе в 2019.

В номинации "худший фильм" пока присутствуют 11 кинокартин, из которых позже выберут 5. Среди претендентов на худшую картину:

  • “Годзилла: Король монстров“
  • “Зеровилль“
  • “Кошки“
  • “Море соблазна“
  • “Мэдея на похоронах“
  • “Призраки Шэрон Тейт“
  • “Репродукция“
  • “Рэмбо: Последняя кровь“
  • “Стекло“
  • “Фанатик“
  • “Хеллбой“

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Кроме того, уже известны номинанты в категории "худшая актриса", "худший актер", худший режиссер и худший сценарист.

Список потенциально худших:

  • Хилари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“),
  • Милла Йовович (“Хеллбой“),
  • Деми Мур (“Корпоративные животные“),
  • Тайлер Перри (“Похороны Мэдэи“),
  • Ребел Уилсон (“Мошенницы“),
  • Меган Фокс (“Зеровилль“),
  • Энн Хэтэуэй (“Мошенницы“ и “Море соблазна“),
  • Франческа Хэйуорд (“Кошки“).

В числе потенциально худших актеров:

  • Джерард Батлер ("Падение ангела")
  • Мэттью Макконахи ("Море соблазна")
  • Джеймс Макэвой ("Стекло")
  • Киану Ривз ("Репродукция")
  • Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")
  • Джон Траволта ("Фанатик")
  • Джеймс Франко ("Зеровилль")
  • Дэвид Харбор ("Хеллбой").

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Худшими режиссерами могут стать:

  • Андреа Берлофф (“Адская кухня“),
  • Эдриан Грюнберг (“Рэмбо: Последняя кровь“),
  • Майкл Доэрти (“Годзилла: Король монстров“),
  • Фред Дерст (“Фанатик“),
  • Нил Маршалл (“Хеллбой“),
  • Дэниэл Фэррандс (“Призраки Шэрон Тэйт“),
  • Джеймс Франко (“Зеровилль“),
  • Ной Хоули (“Люси в небесах“),
  • Том Хупер (“Кошки“),
  • М. Найт Шьямалан (“Стекло“).

Претенденты на худший сценарий:

  • “Адская кухня“,
  • “Годзилла: Король монстров“,
  • “Кошки“,
  • “Люси в небесах“,
  • “Призраки Шэрон Тейт“,
  • “Похороны Мэдэи“,
  • “Рэмбо: Последняя кровь“,
  • “Стекло“,
  • “Хеллбой,
  • “Щегол“.

По традиции лауреаты "Золотой малины" оглашаются за день до лауреатов "Оскара".

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Теги: Золотая Малина, премия, худший фильм
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Источник: IVONA bigmir)net

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