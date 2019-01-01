Названы все претенденты на звание худшего фильма 2019
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Названы все претенденты на кинопремию "Золотая малина", которую вручают худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. В Сети появился шорт-лист номинантов за сомнительные достижения в кинематографе в 2019.
В номинации "худший фильм" пока присутствуют 11 кинокартин, из которых позже выберут 5. Среди претендентов на худшую картину:
- “Годзилла: Король монстров“
- “Зеровилль“
- “Кошки“
- “Море соблазна“
- “Мэдея на похоронах“
- “Призраки Шэрон Тейт“
- “Репродукция“
- “Рэмбо: Последняя кровь“
- “Стекло“
- “Фанатик“
- “Хеллбой“
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Кроме того, уже известны номинанты в категории "худшая актриса", "худший актер", худший режиссер и худший сценарист.
Список потенциально худших:
- Хилари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“),
- Милла Йовович (“Хеллбой“),
- Деми Мур (“Корпоративные животные“),
- Тайлер Перри (“Похороны Мэдэи“),
- Ребел Уилсон (“Мошенницы“),
- Меган Фокс (“Зеровилль“),
- Энн Хэтэуэй (“Мошенницы“ и “Море соблазна“),
- Франческа Хэйуорд (“Кошки“).
В числе потенциально худших актеров:
- Джерард Батлер ("Падение ангела")
- Мэттью Макконахи ("Море соблазна")
- Джеймс Макэвой ("Стекло")
- Киану Ривз ("Репродукция")
- Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")
- Джон Траволта ("Фанатик")
- Джеймс Франко ("Зеровилль")
- Дэвид Харбор ("Хеллбой").
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Худшими режиссерами могут стать:
- Андреа Берлофф (“Адская кухня“),
- Эдриан Грюнберг (“Рэмбо: Последняя кровь“),
- Майкл Доэрти (“Годзилла: Король монстров“),
- Фред Дерст (“Фанатик“),
- Нил Маршалл (“Хеллбой“),
- Дэниэл Фэррандс (“Призраки Шэрон Тэйт“),
- Джеймс Франко (“Зеровилль“),
- Ной Хоули (“Люси в небесах“),
- Том Хупер (“Кошки“),
- М. Найт Шьямалан (“Стекло“).
Претенденты на худший сценарий:
- “Адская кухня“,
- “Годзилла: Король монстров“,
- “Кошки“,
- “Люси в небесах“,
- “Призраки Шэрон Тейт“,
- “Похороны Мэдэи“,
- “Рэмбо: Последняя кровь“,
- “Стекло“,
- “Хеллбой,
- “Щегол“.
По традиции лауреаты "Золотой малины" оглашаются за день до лауреатов "Оскара".
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