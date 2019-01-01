Объявили полный список претендентов на "Золотую малину"-2019.

Названы все претенденты на звание худшего фильма 2019 Pinterest

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Названы все претенденты на кинопремию "Золотая малина", которую вручают худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. В Сети появился шорт-лист номинантов за сомнительные достижения в кинематографе в 2019.

В номинации "худший фильм" пока присутствуют 11 кинокартин, из которых позже выберут 5. Среди претендентов на худшую картину:

“Годзилла: Король монстров“

“Зеровилль“

“Кошки“

“Море соблазна“

“Мэдея на похоронах“

“Призраки Шэрон Тейт“

“Репродукция“

“Рэмбо: Последняя кровь“

“Стекло“

“Фанатик“

“Хеллбой“

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Кроме того, уже известны номинанты в категории "худшая актриса", "худший актер", худший режиссер и худший сценарист.

Список потенциально худших:

Хилари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“),

Милла Йовович (“Хеллбой“),

Деми Мур (“Корпоративные животные“),

Тайлер Перри (“Похороны Мэдэи“),

Ребел Уилсон (“Мошенницы“),

Меган Фокс (“Зеровилль“),

Энн Хэтэуэй (“Мошенницы“ и “Море соблазна“),

Франческа Хэйуорд (“Кошки“).

В числе потенциально худших актеров:

Джерард Батлер ("Падение ангела")

Мэттью Макконахи ("Море соблазна")

Джеймс Макэвой ("Стекло")

Киану Ривз ("Репродукция")

Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")

Джон Траволта ("Фанатик")

Джеймс Франко ("Зеровилль")

Дэвид Харбор ("Хеллбой").

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Худшими режиссерами могут стать:

Андреа Берлофф (“Адская кухня“),

Эдриан Грюнберг (“Рэмбо: Последняя кровь“),

Майкл Доэрти (“Годзилла: Король монстров“),

Фред Дерст (“Фанатик“),

Нил Маршалл (“Хеллбой“),

Дэниэл Фэррандс (“Призраки Шэрон Тэйт“),

Джеймс Франко (“Зеровилль“),

Ной Хоули (“Люси в небесах“),

Том Хупер (“Кошки“),

М. Найт Шьямалан (“Стекло“).

Претенденты на худший сценарий:

“Адская кухня“,

“Годзилла: Король монстров“,

“Кошки“,

“Люси в небесах“,

“Призраки Шэрон Тейт“,

“Похороны Мэдэи“,

“Рэмбо: Последняя кровь“,

“Стекло“,

“Хеллбой,

“Щегол“.

По традиции лауреаты "Золотой малины" оглашаются за день до лауреатов "Оскара".

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