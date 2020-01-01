Critics' Choice Awards 2020: Список всех победителей премии

Узнайте, кто из голливудских знаменитостей стал обладателем награды Critics' Choice Awards 2020.

В воскресенье, 12 января, в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 25-я церемония награждения телевизионной премии Critics' Choice Awards 2020.

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Ассоциация кинокритиков выбрала победителей в 29 номинациях. Кроме того, двое знаменитостей получили специальные награды #SeeHer Award и награду за жизненные достижения.

Список всех победителей премии Critics' Choice Awards 2020:

Лучший фильм - “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)

- “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood) Лучший режиссер - Пон Джун-хо, “Паразиты“ (Parasite); Сэм Мендес, “1917“

- Пон Джун-хо, “Паразиты“ (Parasite); Сэм Мендес, “1917“ Лучший актер - Хоакин Феникс, “Джокер“ (Joker)

- Хоакин Феникс, “Джокер“ (Joker) Лучшая актриса - Рене Зеллвегер, “Джуди“ (Judy)

- Рене Зеллвегер, “Джуди“ (Judy) Лучший актер второго плана - Брэд Питт, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)

- Брэд Питт, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood) Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн, “Брачная история“ (Marriage Story)

- Лора Дерн, “Брачная история“ (Marriage Story) Лучший молодой актер/актриса - Роман Гриффин Дэвис, “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)

- Роман Гриффин Дэвис, “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit) Лучший оригинальный сценарий - Квентин Тарантино, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)

- Квентин Тарантино, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood) Лучший адаптированный сценарий - Грета Гервиг, “Маленькие женщины“ (Little Women)

- Грета Гервиг, “Маленькие женщины“ (Little Women) Лучшая операторская работа - Роджер Дикинс, “1917“

- Роджер Дикинс, “1917“ Лучший боевик - “Мстители: Финал“ (Avengers: Endgame)

- “Мстители: Финал“ (Avengers: Endgame) Лучшая комедия - “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)

- “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name) Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов - “Мы“ (Us)

- “Мы“ (Us) Лучший драматический сериал - “Наследники“ (Succession)

- “Наследники“ (Succession) Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг, “Наследники“ (Succession)

- Джереми Стронг, “Наследники“ (Succession) Лучшая актриса в драматическом сериале - Реджина Кинг, “Хранители“ (Watchmen)

- Реджина Кинг, “Хранители“ (Watchmen) Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, “Утреннее шоу“ (The Morning Show)

- Билли Крудап, “Утреннее шоу“ (The Morning Show) Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джин Смарт, “Хранители“ (Watchmen)

- Джин Смарт, “Хранители“ (Watchmen) Лучший комедийный сериал - “Дрянь“ (Fleabag)

- “Дрянь“ (Fleabag) Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер, “Барри“ (Barry)

- Билл Хейдер, “Барри“ (Barry) Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“ (Fleabag)

- Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“ (Fleabag) Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эндрю Скотт, “Дрянь“ (Fleabag)

- Эндрю Скотт, “Дрянь“ (Fleabag) Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)

- Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel) Лучший актерский состав - “Ирландец“ (The Irishman)

- “Ирландец“ (The Irishman) Лучший фильм на иностранном языке - “Паразиты“ (Parasite)

- “Паразиты“ (Parasite) Лучший саундтрек - Glasgow (No Place Like Home), “Дикая роза“ (Wild Rose), (I'm Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“ (Rocketman)

- Glasgow (No Place Like Home), “Дикая роза“ (Wild Rose), (I'm Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“ (Rocketman) Лучший мини-сериал - “Когда они нас увидят“ (When They See Us)

- “Когда они нас увидят“ (When They See Us) Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс, “Фосси/Вердон“ (Fosse/Verdon)

- Мишель Уильямс, “Фосси/Вердон“ (Fosse/Verdon) Лучший актер в мини-сериале - Джаррель Джером, “Когда они нас увидят“ (When They See Us)

- Джаррель Джером, “Когда они нас увидят“ (When They See Us) #SeeHer Award - Кристен Белл

Награда за жизненные достижения - Эдди Мерфи