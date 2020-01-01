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Critics' Choice Awards 2020: Список всех победителей премии

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Узнайте, кто из голливудских знаменитостей стал обладателем награды Critics' Choice Awards 2020.
Critics' Choice Awards 2020: Список всех победителей премии
Critics' Choice Awards 2020: Список всех победителей премии
Getty images

В воскресенье, 12 января, в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 25-я церемония награждения телевизионной премии Critics' Choice Awards 2020

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Ассоциация кинокритиков выбрала победителей в 29 номинациях. Кроме того, двое знаменитостей получили специальные награды #SeeHer Award и награду за жизненные достижения.

Список всех победителей премии Critics' Choice Awards 2020:

  • Лучший фильм - “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)
  • Лучший режиссер - Пон Джун-хо, “Паразиты“ (Parasite); Сэм Мендес, “1917“
  • Лучший актер - Хоакин Феникс, “Джокер“ (Joker)
  • Лучшая актриса - Рене Зеллвегер, “Джуди“ (Judy)
  • Лучший актер второго плана - Брэд Питт, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)
  • Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн, “Брачная история“ (Marriage Story)
  • Лучший молодой актер/актриса - Роман Гриффин Дэвис, “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)
  • Лучший оригинальный сценарий - Квентин Тарантино, “Однажды в... Голливуде“ (Once Upon a Time... in Hollywood)
  • Лучший адаптированный сценарий - Грета Гервиг, “Маленькие женщины“ (Little Women)
  • Лучшая операторская работа - Роджер Дикинс, “1917“
  • Лучший боевик - “Мстители: Финал“ (Avengers: Endgame)
  • Лучшая комедия - “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)
  • Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов - “Мы“ (Us)
  • Лучший драматический сериал - “Наследники“ (Succession)
  • Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг, “Наследники“ (Succession)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Реджина Кинг, “Хранители“ (Watchmen)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, “Утреннее шоу“ (The Morning Show)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джин Смарт, “Хранители“ (Watchmen)
  • Лучший комедийный сериал - “Дрянь“ (Fleabag)
  • Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер, “Барри“ (Barry)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“ (Fleabag)
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эндрю Скотт, “Дрянь“ (Fleabag)
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Лучший актерский состав - “Ирландец“ (The Irishman)
  • Лучший фильм на иностранном языке - “Паразиты“ (Parasite)
  • Лучший саундтрек - Glasgow (No Place Like Home), “Дикая роза“ (Wild Rose), (I'm Gonna) Love Me Again, “Рокетмен“ (Rocketman)
  • Лучший мини-сериал - “Когда они нас увидят“ (When They See Us)
  • Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс, “Фосси/Вердон“ (Fosse/Verdon)
  • Лучший актер в мини-сериале - Джаррель Джером, “Когда они нас увидят“ (When They See Us)
  • #SeeHer Award - Кристен Белл
  • Награда за жизненные достижения - Эдди Мерфи

Ранее стали известны имена номинантов на престижную кинопремию BAFTA 2020.

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Теги: Critics' Choice Awards 2020
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