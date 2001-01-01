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День рождения Орландо Блума: ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

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13 января актеру Орландо Блуму исполняется 43 года.
День рождения Орландо Блума: ТОП-5 лучших ролей голливудского актера
День рождения Орландо Блума: ТОП-5 лучших ролей голливудского актера
Getty images

Сегодня, 13 января, свой день рождения отмечает известный британский актер Орландо Блум. Артисту исполняется 43 года.

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Свою актерскую карьеру Орландо начал в возрасте 16 лет со сцены Национального молодежного театра в Лондоне. В 1996 году Блум дебютировал на телевидении в сериале “Несчастный случай“, а спустя год впервые снялся в кино в биографической картине “Уайльд“.

Известность к Орланду пришла в 2001 году после исполнения роли эльфа Леголаса в трилогии “Властелин колец“. Позже Блум вернулся к этой роли в экранизации “Хоббита“.

В 2003 году Блум получил еще одну важную в его карьере работу - роль Уилла Тернера в фильме “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины“.

Сейчас на счету голливудской звезды больше тридцати фильмов. Кроме того, в 2014 году Блум получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. В честь дня рождения актера Ivona подготовила ТОП-5 лучших ролей именинника.

  • Трилогии “Властелин колец“ и “Хоббит“ -  Леголас

  • “Пираты Карибского моря“ - Уилл Тернер

  • “Троя“ - Парис

  • “Нью-Йорк, я люблю тебя“ - Дэвид

  • “Секретный агент“ - Джек Элкотт

Напомним, Орландо Блум прокоментировал отношения с Кэти Перри.

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Теги: Орландо Блум
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Источник: Ivоna bigmir)net

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