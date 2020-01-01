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Шакира объяснила, почему не хочет выходить замуж

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Певица боится стать женой.
Шакира не хочет замуж
Шакира не хочет замуж
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Всемирно известная колумбийская певица Шакира призналась, почему до сих пор не замужем. Напомним, что звезда уже около 10-ти лет живет вместе с испанским футболистом Жераром Пике.

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Несмотря на длительные отношения Шакира и Жерар не спешат под венец. Оказывается, официально заключать брак не хочет сама артистка, говорится в программе “60 Minutes“, гостями которой стали влюбленные.

Брак пугает меня. Я не хочу, чтобы он видел во мне только жену. Пусть лучше воспринимает меня как свою девушку, любимую. Своеобразный запретный плод. Я хочу держать его в напряжении. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения, - считает Шакира.

42-летняя Шакира и 32-летний Жерард Пике вместе воспитывают общих детей 6-летнего Милана и 4-летнего Сашу.

 

Ранее Шакира показала редкий снимок с мужем.

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Теги: Шакира, певица, замужество
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