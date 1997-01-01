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Гвинет Пэлтроу рассказала, как пережила разрыв с Брэдом Питтом

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Актеры встречались три года.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
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Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая в 2018 году вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, призналась, что сильно страдала от разрыва с Брэдом Питтом.Знаменитости встречались с 1994 по 1997 год, и даже были помолвлены. Однако их помолвка была разорвана, поскольку, по словам Пэлтроу, она была не готова к браку.

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Спустя годы Гвинет впервые рассказала о сильных страданиях после разрыва с Брэдом в видео для журнала Harper's Bazaar.

Вот здесь, мне было 24 или 25. В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом и я переживала и совсем не хотела ничего есть. Я была очень худой, - прокомментировала Пэлтроу, глядя на одну из архивных фотографий.

К слову, после расставания с Питтом Гвинет начала встречаться с Беном Аффлеком, которого бросила в конце 2000 года.

О всех романах Брэда Питта мы рассказывали здесь.

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Теги: Гвинет Пэлтроу, Брэд Питт, отношения, актриса, звездные романы
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